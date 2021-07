O programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor? deste domingo, 18 de julho, foi repleto de emoções. Se em Viseu Aurélio Pinto escolheu Cristiana Cunha para abandonar a experiência social, em Serpa Ana Palma ganhou mais um pretendente, Tiago Oliveira, a quem dedicou toda a sua atenção, deixando os restantes candidatos ao seu coração apreensivos.

Frederico Oliveira, por exemplo, com quem mantinha uma relação de grande cumplicidade e até era apontado com o preferido da agricultora, não escondeu o seu descontentamento. “Sinto-me um boneco aqui posto de lado… Não me identifico, vou-me embora”, atirou enquanto trabalhava no campo e Ana desfrutava de um momento a dois com Tiago.

O também pretendente Ricardo Santos não tem dúvidas: Frederico ficou inseguro. “Está a acusar a pressão. Está super ciumento, está em pânico, sente-se inferior”, garantiu.