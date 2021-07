Instagram

As filhas gémeas de Marta Faial e Gonçalo Câmara Pereira nasceram a 1 de julho, às 34 semanas de gestação, e estiveram internadas até este domingo, dia 18.

Foi a mãe orgulhosa que partilhou a feliz notícia nas redes sociais. “Tenho estado um pouco distante aqui das redes, mas pela melhor razão do mundo! Como partilhei antes, as nossas bebés nasceram antes do previsto e como tal estiveram até ao fim desta semana a ficar fortes e prontas para vir para casa, nos cuidados intermédios com a melhor equipa de pediatras, enfermeiras e técnicos/auxiliares de enfermagem”, começou por escrever.

“Mais uma vez tenho de agradecer todo o cuidado, carinho, e profissionalismo que acompanharam as nossas bebés estas duas semanas. Obrigada por todos os truques, dicas e ensinamentos, que nos deixaram mais seguros, descansados e preparados nesta chegada a casa! Obrigada MAC (Maternidade Alfredo da Costa) por estas bebés tão lindas, saudáveis e já cheias de personalidade! E obrigada meu amor Gonçalo, pelo pai maravilhoso que já és!", completou a atriz, visivelmente feliz por estar de volta a casa com as suas bebés.

Marta Faial e Gonçalo Câmara Pereira namoram desde fevereiro de 2019. Os dois já se conheciam desde a adolescência, mas tinham perdido o contacto e quando se reencontraram apaixonaram-se. Em novembro de 2020 anunciaram que estavam noivos.