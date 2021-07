1 / 3 Ronald Martinez 2 / 3 Ronald Martinez 3 / 3 Christian Petersen

Adele fez uma rara aparição pública este sábado, dia 17 de julho, durante um jogo da NBA.

A cantora, de 33 anos, surgiu com um look preto total e um casaco comprido, com padrão. A artista, que perdeu cerca de 45 quilos, surgiu deslumbrante no campo de basquetebol para assistir ao jogo entre os Phoenix Suns e Milwaukee Bucks.

Adele não foi a única celebridade "em campo". Entre a multidão foram também vistos LeBron James, Lil Wayne e Vanessa Hudgens, que cantou o hino nacional antes do jogo.