Getty Images

Os últimos dois meses não têm sido fáceis para Charlene do Mónaco. Durante uma viagem à África do Sul, no passado mês de maio, a princesa monegasca contraiu uma infeção grave nos ouvidos, garganta e nariz, que a impede de regressar ao Mónaco.

Numa nova entrevista concedida ao canal sul-africano News 24, a mulher de Alberto do Mónaco explicou que a infeção surgiu depois de uma intervenção no seio nasal. Segundo a revista Hello, trata-se de um procedimento recomendado pelos dentistas quando se pretende colocar implantes dentários.

Charlene explicou ainda que se vê impossibilitada de regressar Mónaco porque os seus ouvidos não "igualam" a pressão exercida pela altitude quando anda de avião, "o que significa que não pode voar a mais de 20 mil pés".

Desta forma, a mulher de Alberto do Mónaco terá que continuar longe do marido e dos filhos, Jacques e Gabrielle.