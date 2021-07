Hernâni Carvalho está duplamente de parabéns. O jornalista da SIC completou esta sexta-feira, 16 de julho, 61 anos, e revelou em direto no programa Casa Feliz que está noivo de Manuela Alves Barbosa, com quem namora há mais de um ano e meio.

No momento em que se preparava para se sentar à mesa para degustar um prato confecionado pela sua colega Paula Varandas a propósito do seu aniversário.

“Vou ter com os meus dois rapazes e com a Manuela que já não é a minha namorada… Felizmente deixou de ser minha namorada e ficou noiva”, anunciou Hernâni Carvalho, deixando Diana Chaves e João Baião surpreendidos.

O apresentador do programa Linha Aberta separou-se em dezembro de 2019 de Ana Rita Mendes, com quem esteve casado durante uma década. Dois meses depois assumiu a relação com a advogada Manuela Alves Barbosa.