O artista brasileiro DJ Ivis foi detido esta quarta-feira, 14 de julho, em Fortaleza, após a divulgação de vários vídeos que mostram o músico a agredir a ex-mulher, Pamella Holanda.



Camilo Santana, governador do estado do Ceará, acabou por confirmar a prisão do artista nas redes sociais. “Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva tinha solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido”, escreveu.



Citada pelo site G1, a advogada de Pamella Holanda, Priscila Virino, informou que a sua cliente não se vai pronunciar sobre a prisão do ex-marido.



“Ela ainda não se vai pronunciar. Mas não há palavras para definir que a Justiça está a ser feita”, referiu a advogada.

De salientar que segundo Pamella Hoalnda, o comportamento agressivo de DJ Ivis terá começado durante a sua gravidez. "Quando eu estava grávida de cinco meses, ele agarrou-me pelo pescoço e arrastou-me por um corredor do apartamento", contou em declarações ao colunista Leo Dias.