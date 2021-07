1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 14 de julho, foi dia de celebração para Ana Garcia Martins. Benedita, a filha mais nova da blogger também conhecida por 'A Pipoca Mais Doce', completou três anos. Uma data que a digital influencer fez questão de assinalar nas redes sociais, partilhando várias imagens da celebração.



"O ponto alto do evento: o bolo de anos da Peppa. Uma pequena maravilha de massa de cenoura com Nutella. Não sobrou para contar história, mas estava a coisa mais querida", escreveu Ana Garcia Martins na legenda das imagens em que é possível ver a menina na companhia do irmão mais velho, Mateus.



De salientar que o aniversário da menina acontece dias depois da blogger ter oficializado o divórcio com Ricardo Martins Pereira. O casal estava casado desde setembro de 2010, tendo enfrentado uma outra crise na relação antes completarem sete anos de casamento. Entretanto, o jornalista assumiu publicamente uma nova relação, com Sara Veloso.