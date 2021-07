Ana Palma, a agricultora 'Quem Quer Namorar Com a Agricultor?', foi uma das convidadas de Júlia Pinheiro. Esta quarta-feira, 14 de julho, a alentejana esteve no programa das tardes da SIC, onde falou sobre o seu lado mais pessoal.

Quando a apresentadora tocou no assunto da vida familiar, Ana contou que tinha uma irmã mais velha, que terá cerca de 50 anos, de um relacionamento anterior do pai. "Não a conheço. É uma das coisas que ainda me deixa com alguma pena", disse, deixando a apresentadora surpreendida.

Ana contou que quando tinha cerca de 15 anos tentou entrou em contacto com a mãe da irmã, sendo que a irmã foi criada com a avó materna. "Gostava muito de a conhecer. Ainda tentei, tentei entrar em contato com a mãe dela, mas a senhora não foi muito... simpática. Despachou-me porque [a filha] supostamente já não tinha pai, mas sim, ainda tem”", explicou.

Apesar da situação delicada, Ana contou ainda que nunca foi um problema falar sobre isso com a família: "Nunca foi tabu. Sempre falamos nisso. Não faço ideia onde está", afirmou, referindo que ainda é uma situação "por resolver".