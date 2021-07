Ana Palma inscreveu-se no formato Quem Quer Namorar Com o Agricultor? à procura do amor e esta quarta-feira, 14 de julho, esteve no programa Júlia onde deu a conhecer o seu lado mais pessoal.

A agricultora falou sobre a infância, a família, a vida no campo e desabafou ainda sobre o desejo de ser mãe.

"A maternidade ainda não aconteceu. Eu gostava muito. Tenho muito amor para dar, sou uma pessoa carinhosa. Tenho dado todo esse amor aos meus sobrinhos, que são todos quase meus filhos. Sou uma tia galinha. Amo muito os meus sobrinhos. Faço tudo por eles e a minha irmã sabe disso", confessou.

"Uma criança minha em casa acho que era diferente. Também gostava. Há muito carinho, afeto e amor para dar", completou, visivelmente emocionada.

Veja a entrevista completa no vídeo abaixo: