Aquilo que parecia um dos próximos casais de Hollywood terá chegado ao fim. Depois de terem sido vistos juntos algumas vezes, Irina Shayk e Kanye West terão optado por se afastar.

Ao Page Six fontes próximas da modelo revelaram que depois do rapper lhe fazer um convite para irem juntos a Paris esta terá recusado para evitar mais rumores.

"Ela gosta dele como amigo mas não quer uma relação. Se fosse com ele a Paris, era o que seria assumido pela imprensa. A [Irina] não quer ninguém neste momento. Está feliz solteira".

