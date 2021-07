Papa Francisco teve alta hospitalar, 10 dias depois da cirurgia ao intestino. O pontífice de 84 anos foi visto a sair num carro com vidros escuros do Hospital Universitário Gemelli, em Roma, por um fotógrafo da AFP.

Francisco, de 84 anos, recuperou bem da cirurgia a que foi submetido a 4 de julho, uma operação devido a "uma estenose diverticular grave com sinais de diverticulite," na qual parte do intestino foi removida. A cirurgia já estava programada. O Papa deu entrada na unidade de saúde após a oração dominical do Angelus, no dia 4, quando anunciou aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro do Vaticano a sua próxima viagem à Hungria e Eslováquia, de 12 a 15 de setembro.

