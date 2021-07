1 / 2 Michael Kovac 2 / 2 Kevin Winter

Depois do casamento em segredo no passado mês de fevereiro, Nicolas Cage, de 57 anos, e Riko Shibata, de 27, desfrutam da vida a dois.



Esta terça-feira, 13 de julho, o casal roubou as atenções na estreia do filme Pig, no Nuart Theatre, em Los Angeles. De mãos dadas e visivelmente sorridentes, o ator e a mulher não esconderam a cumplicidade existente entre ambos, não passando despercebidos às objetivas dos fotógrafos



Recorde-se que este é o quinto casamento do astro de Hollywood.