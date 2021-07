Reprodução Instagram, DR

Meadow Walker é uma figura muito querida entre o público. A filha de Paul Walker, que perdeu há oito anos, num trágico acidente, parece estar a viver uma das melhores fases da sua vida.

Aos 22 anos é uma modelo de sucesso e parece que não é só na vertente profissional que se encontra realizada. A jovem está completamente apaixonada e já não esconde.

Depois de ter colocado um story, na sua conta de Instagram, de uma fotografia do namorado, surge agora ao lado do mesmo numa fotografia na conta do rapaz, Louis Thornton-Allan.

"Meu amor", pode ler-se no comentário que fez à foto que pode ver abaixo.