Instagram

Depois da notícia da separação, Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira estão oficialmente divorciados. De acordo com a revista Nova Gente, o ex-casal assinou os papéis do divórcio no passado dia 9 de julho, no Registo Civil do Ribatejo.



"Ela está bem e só queria ver esta situação resolvida e conseguiu fazê-lo o mais depressa possível. A Ana está agora muito focada nos filhos, no bem-estar deles e nela também. A prova disso é que também está cada vez mais dedicada ao desporto e até anda numa academia de artes marciais", revelou uma amiga do ex-casal à publicação.



De salientar que a oficialização da separação acontece dois meses depois do jornalista ter assumido publicamente o namoro com Sara Veloso.



Recorde-se ainda que no podcast Separados de Fresco, a blogger revelou que o ex-companheiro acabou com qualquer possibilidade de reconciliação através de um e-mail.

O ex-casal tem dois filhos.