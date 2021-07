Morreu Zerail Rivera, mais conhecido como Indian Red Boy. O rapper de apenas 21 anos foi morto a tiro durante um direto no Instagram.

De acordo com a imprensa internacional, o assassinato terá sido em forma de vingança uma vez que o músico teria vandalizado um mural em homenagem a Nipsey Hussle, o acarinhado rapper de Los Angeles.

Segundo a revista PEOPLE, o rapper morreu no passado dia 8 de julho, no seu carro, em Hawthorne. A publicação avança ainda que o ataque terá sido planeado e que o ou os autores do crime ainda não foram identificados.