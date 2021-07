Reprodução Instagram, DR

João Soares, marido de Maria João Abreu, esteve à conversa com Júlia Pinheiro. Uma conversa emocionante, no dia que marcam os dois meses desde a partida da atriz.

O músico recordou com carinho o casamento dos dois, que teve lugar numa praia, na Costa da Caparica.

Ao contrário do que seria expectável, o casal passou o dia a ajudar com as montagens e preparações. Isto porque os dois tinham uma personalidade que os obrigava a ajudar os outros, conta. "É aquela simplicidade que só a João era capaz de fazer", revela.

"Passámos essa fase toda do trabalho do próprio dia, depois, ao final do dia fomo-nos preparar para a festa", recorda.

"E ela apareceu linda", afirma entre lágrimas.

De seguida a apresentadora questionou ainda João Soares sobre a possibilidade dos dois terem filhos. Uma vontade que os dois tinham, mas que não conseguiram concretizar.

"Tentámos e não foi possível", confessa.

"Nunca foi um problema [para mim]. Não quer dizer que nunca tenha sentido vontade de ser pai, gostava... mas gostava mais dela", revelou ainda.