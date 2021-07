1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

A família de Filipa Maló acaba de aumentar. A jovem, que se tornou conhecida do grande público ao participar na série Super Pai, deu as boas-vindas ao primeiro filho no último fim de semana. A novidade foi partilhada pela própria nas redes sociais onde mostrou os primeiros registos fotográficos captados após o parto.

"Um parto sentido de tantas formas distintas, e com diversas emoções - todas elas. Marcado por um trabalho de equipa entre mãe e filho, que em sintonia comunicam mesmo sem saberem, ao longo de muitas horas, acontecimentos e num misto de tantas emoções e pensamentos, sob o olhar atento de quem esteve connosco e com o amor e força do pai, onde todos desejamos o mesmo naquela hora, naquele lugar. Um parto onde se dá à luz a vida. Tomás, 10.07.2021", pode ler-se na legenda das imagens.

Recorde-se que o bebé é fruto da relação de Filipa Maló com Pedro Gameiro. Os dois ficaram noivos durante uma viagem a Veneza, Itália, no final do ano passado.