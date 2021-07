Cole Burston

Parece que Drake está apaixonado. De acordo com a imprensa internacional, o rapper está numa relação com Johanna Leia.

A informação é avançada pelo TMZ que revela ainda que o músico já mantém inclusive uma boa relação com o filho da influencer, Amari Bailey, jogador de basquetebol.

A notícia do romance surge dias depois de Drake ter sido apanhado num jantar romântico com Johanna no Dodgers Stadium.

Recorde-se que Drake é pai de Adonis Graham. Johanna Leia é mãe de Amari, fruto da anterior relação com o ex-jogador da NFL, Aaron Bailey.