1 / 3 Michael Regan - UEFA 2 / 3 Shaun Botterill - UEFA 3 / 3 Michael Regan - UEFA

Em 2016, foi um dos heróis da final do Campeonato Europeu de Futebol ao marcar o único golo da partida que valeu a Portugal a conquista do tão desejado título. Cinco anos depois, Éder Lopes marcou presença na final do UEFA Euro 2020 no estádio de Wembley, em Londres, desta vez para passar o testemunho à seleção italiana que venceu a Inglaterra nas grandes penalidades, após empate a uma bola.



"É um orgulho ter sido convidado para este evento e poder fazer a passagem de testemunho, embora seja agridoce porque preferia que Portugal estive hoje [11 de julho] em campo. Não estando, é sempre bom representar o país e desfrutar de uma final", afirmou o jogador, citado pela Federação Portuguesa de Futebol.



Recorde-se que Éder não fez parte dos convocados de Fernando Santos para o UEFA Euro 2020, competição que a equipa das quinas abandonou nos oitavos de final, ao perder por 1-0 frente à Bélgica.