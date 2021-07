No episódio deste domingo, 11 de julho, de Quem Quer Namorar Com o Agricultor, as emoções estiveram mais uma vez ao rubro. O agricultor Luís Feijão e Andreia, uma das suas pretendentes, envolveram-se numa discussão que acabou por resultar na saída da jovem do programa.



"Pensei muito, custa-me imenso, mas vou pedir-te para fazeres as malas", pediu o agricultor.



"Gostei muito de te conhecer e se não fosses tu a pedir, eu ia pedir-te na mesma para ir embora porque não me sinto segura aqui", respondeu a jovem, não se mostrando surpreendida com a decisão de Luís Feijão.



"Eu sinto que para ele, eu talvez fosse uma mais-valia, visto que eu sei fazer o trabalho, que me adapto bem. Não tenho problemas em acordar às 05h00, 06h00, 07h00 da manhã", confidenciou a jovem posteriormente.



"Ele, de todo, não soube aproveitar a minha presença aqui. Eu acho e sinto que fiz tudo aquilo que eu podia, talvez pudesse ter feito mais se o feedback que eu tive fosse diferente", completou.



Veja o momento no vídeo acima!

Ler Mais