Dolores Aveiro está a passar alguns dias em família na sua ilha. Junto das filhas, Elma e Katia Aveiro, tem aproveitado o sol que e faz sentir em Porto Santo.

Prova da diversão e momentos em convívio têm sido as imagens que as irmãs de Cristiano Ronaldo têm partilhado nas redes sociais e que poder ver na galeria acima.

Recorde ainda que Katia veio do Brasil, com a filha e o marido, para passar algum tempo com a sua família.