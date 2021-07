Instagram

Sara Salgado casou-se no último sábado, 3 de julho, com Diogo Pereira Coutinho. A cerimónia aconteceu no Algarve e foram partilhadas várias fotografias através das redes sociais.

O casal anunciou o noivado há dois anos e acabou por ser obrigado a adiar a primeira data escolhida para a cerimónia devido à Covid-19.

Veja na galeria abaixo as novas fotografias do grande dia partilhadas pela atriz:

