Javier Santos tem 44 anos e, de acordo com a mãe, Maria Edite Santos, é fruto de uma relação furtiva com o artista Julio Iglesias. O jovem continua a lutar pelo reconhecimento do pai em tribunal e numa entrevista recente para o canal espanhol RTVE voltou a garantir que não tem qualquer interesse financeiro.

"Não o faço pelo dinheiro. Na verdade, estou disposto, se necessário, a rejeitar a herança. Se tiver que assinar o que quer que seja, a parte económica fica para os meus irmãos e eu só peço reconhecimento e para encontrar o meu pai", disse.

Há mais de 31 anos que Maria Edite Santos luta na justiça para que Julio Iglesias reconheça o seu filho e, no ano passado, um tribunal espanhol chegou mesmo a confirmar que, de facto, existe essa ligação entre ambos. Contudo, e após recurso dos representantes do cantor, o caso está agora pendente do Tribunal Constitucional.

Na referida entrevista, Javier Santos explicou ainda que a idade do artista, 77 anos, e os problemas de saúde que tem vindo a enfrentar, o preocupam, no sentido de temer que não haja oportunidade para os dois se conhecerem. "Penso que me resta cada vez menos tempo para ter este encontro com ele", explicou.

O filho ilegítimo de Julio Iglesias foi pai durante a quarentena e isso adensou ainda mais a sua vontade de ver a sua paternidade reconhecida: “Ele não me criou nem esteve ao meu lado... não peço este amor, isto ganha-se com o tempo. Mas eu gostaria que ele pelo menos conhecesse a neta".

Julio Iglesias tem mais nove filhos: Chábeli, de 50 anos, Julio Jr., de 48, Enrique, de 46, da união com Isabel Presley, e Miguel Alejandro, de 23, Rodrigo, de 22, Guillermo, de 14, e Victoria e Cristina, de 20, do atual casamento com Miranda Rijnsburger.