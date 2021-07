Reprodução Instagram, DR

Marco Costa aproveitou esta quinta-feira, 8 de julho, para fazer uma reflexão nas redes sociais.

O pasteleiro escreveu uma longa mensagem sobre as diferentes formas de ver a vida e acabou por fazer algumas confissões.

"Perspectivas… Qual a certa? Vivemos num mundo cheio de perspectivas, se para uns tenho 30 anos e sou novo, para outros tenho 30 e ja devia ter a minha família formada!", começou por afirmar.

"Para mim é um pouco disto tudo! Tem dias que me acho cheio de força, com coragem de virar o mundo, noutros dias acordo cansado, a sentir me velho e sem energia nem paciência", confessou.

"Há dias que penso 'que moral, arranjei mesa naquele restaurante por ser o “Marco”, mas no mesmo momento penso, 'só queria poder sair com quem quero sem medo se ser visto'", revelou.

"A vida é mesmo isto! Perspectivas diferentes, mas que não estão erradas! Não se sintam mal por ouvirem comentários menos bons, não se sintam mal por se sentirem perdidos as vezes, sintam-se bem por poderem mudar sempre que achem que estão mal!", rematou.