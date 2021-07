Getty Images

Kim Kardashian conseguiu uma ordem de restrição do tribunal que impede que Nicholas Costanza, um homem que lhe enviou um anel noivado de diamantes e uma embalagem de pílula do dia seguinte, entre outros presentes inusitados, se aproxime dela durante cinco anos.

O juiz responsável pelo caso determinou que o stalker terá de manter-se a pelo menos 100 metros de distância da socialite.

Instagram

Recorde-se que, em fevereiro e maio deste ano, Costanza foi apanhado pela equipa de segurança de Kim Kardashian no condomínio privado de luxo onde vive com os quatro filhos, North, Saint, Chicago e Psalm. Na altura, o homem terá tentado convencer os guarda-costas de que tinha um encontro marcado com a celebridade.