Instagram

Depois de alguns meses de separação, Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira avançaram para o divórcio no passado mês de maio. A blogger já revelou que o processo não foi propriamente simples, já que acreditava numa reconciliação e até tinha agendado uma viagem romântica às Maldivas quando o ex-marido lhe disse, por e-mail, que, afinal, o melhor era mesmo seguirem caminhos separados. Dias depois, o autor do blogue O Arrumadinho assumiu uma nova relação, com a economista Sara Veloso, nas redes sociais.

No podcast que tem com David Cristina, Separados de Fresco, ‘Pipoca’ voltou a falar do tema da separação e da relação que a nova namorada do ex-marido tem de ter com os seus filhos e qual a postura que deve ter no que toca à educação das crianças. “Não faço ideia, não conheço a pessoa com quem o meu ex-marido está. Mas também não cabe a essa pessoa educar os meus filhos, cabe acatar aquilo que os pais acham melhor para eles”, começou por dizer, antes de falar da sua própria experiência: “Eu fui madrasta e sabia exatamente qual era o meu papel. E havia coisas com as quais eu não concordava na educação do miúdo, podia opinar sobre elas, mas a decisão cabia sempre aos pais. É exatamente o que espero que aconteça, mesmo que outra pessoa não concorde com isto ou com aquilo, mas que perceba que os pais somos nós (…) Pode chamar à atenção se eles tiveram a fazer uma coisa que não seja correta (…) não vejo mal nenhum na outra pessoa fazer isso”.

De resto, tudo o que Ana Garcia Martins espera é que a nova companheira de Ricardo Martins Pereira “trate bem” os seus filhos e que seja “fixe” com eles.

Sobre a forma como se dá com os seus ex, a blogger revela: “É uma relação cordial, mas não me dou com eles. Não lhes telefono… Não fiquei amiga no sentido de privarmos com regularidade, se calhar vamos trocar uma mensagem uma vez por ano ou no aniversário”.