Tem 39 anos e é uma das pretendentes mais bem dispostas da quarta edição do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC. Leandra Ricardo está na quinta de Aurélio Pinto, em Vilar Seco, Viseu, e não esconde que se sente “a patroa” perante as outras participantes, Cristiana Cunha e Cátia Ferreira. Até porque o agricultor também já manifestou a sua preferência durante um momento a dois.

Contudo, quem a vê não imagina o drama de saúde que enfrentou no passado: quando tinha apenas 26 anos sofreu um Acidente Vascular Cerebral que mudou a sua forma de ser. “Claro que é um assunto delicado para ela falar… Mas, do que sei, foi aqui, em Portugal. Foi súbito e inesperado. Felizmente, é uma pessoa muito positiva e foi logo atendida. A atuação dos médicos foi rápida e, felizmente, isso não trouxe sequelas. Inverteu-se o processo facilmente, e acabou por ficar bem”, revela uma amiga à revista TV Guia. “Ela percebeu que tudo é muito frágil, que não podia ficar à espera do amor para a vida inteira. E, olhem, lá está ela no programa”, acrescenta ainda.

Este assunto já tinha sido abordado por Leandra Ricardo na sua página de Facebook. “Estar num quarto de hospital com pessoas da idade dos meus avós (sim, porque ‘ninguém’ tem um AVC com 26 anos) fez-me perceber que se algo de terrível nos acontece temos de tirar o positivo disso", escreveu na altura.