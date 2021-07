Rich Fury/VF20

Scarlett Johansson e o marido, Colin Jost, preparam-se para ter o primeiro filho juntos!

Quem avança com a notícia é o Page Six, que falou com uma fonte próxima que revelou que "deve nascer em breve".

Esta é uma notícia que a atriz, de 36 anos, tem mantido em segredo por ser uma pessoa bem discreta, no que toca à sua vida pessoal.

Contudo, os rumores já tinham sido levantados depois de, em junho, ter faltado a vários eventos obre o filme 'Black Widow' ('Viúva Negra'), que protagoniza.

Até ao momento, o casal ainda não confirmou ou desmentiu esta informação.