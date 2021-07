1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Fernanda Serrano é uma mulher apaixonada e uma mãe carinhosa e, nas redes sociais, decidiu assinalar o Dia Mundial do Beijo com várias fotografias amorosas.

Na sua conta oficial do Instagram, a atriz publicou uma série de imagens com os filhos e também com o namorado, o personal trainer, Ricardo Pereira.

"Ontem foi dia mundial do beijo? Para nós é todos os dias…! Dar e receber! O melhor da vida!", pode ler-se na legenda das imagens.

Espreite as fotografias em cima.