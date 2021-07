A menos de três meses da XXV gala dos Globos de Ouro já é conhecido o nome do rosto da SIC que vai conduzir a cerimónia. Clara de Sousa será anfitriã da gala do ano que irá acontecer no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 3 de outubro.



Esta terça-feira, 6 de julho, a jornalista esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves, no programa Casa Feliz, e não podia estar mais feliz com a sua decisão e os comentários de incentivo que tem recebido.



"Fiquei assim um bocadinho perplexa, mas estava à espera de algumas reações menos boas. Até da minha classe de jornalistas. A verdade é que não me apercebi de nenhuma crítica e isso é bom. Estou na expectativa", começou por dizer, mostrando-se feliz com a reação do público.



Clara de Sousa recordou ainda o convite de Daniel Oliveira. "Ele achou que eu era pessoa com mais peso para comunicar a imagem da casa", confidenciou.



Em seguida, a pivot do Jornal da Noite levantou um pouco do véu do que aí vem. "Vai ser uma gala cheia de coração. Temos coisas muito bonitas para fazer. As artes e o espetáculo vão ser seriamente e muito bem premiados. Queremos premiar os melhores. Não tenho a menor dúvida que vai ser uma gala belíssima, a todos os níveis", contou.



"Esta gala não é só para aparecermos com os vestidos mais bonitos. Esta gala é a única, a sério e de forma muito profissional, que premeia a excelência em Portugal", completou ainda.

Veja a conversa com João Baião e Diana Chaves no vídeo abaixo: