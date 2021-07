Kirstin Sinclair

Daniel Mickelson, jovem promessa da representação, morreu esta segunda-feira, 5 de julho, aos 24 anos. A notícia do desaparecimento do artista, que ficou conhecido após protagonizar a série Mani, foi veiculada por vários meios de comumicação internacionais e confirmada pela irmã mais nova do ator, Meredith Mickelson, nas redes sociais.

"O meu coração está despedaçado e escrever isto parece tão errado e nem sei por onde começar. Ontem, perdi o meu irmão, o meu melhor amigo e a outra metade do meu coração", começou para escrever.

"Não houve uma pessoa que amasse mais nesta terra, não há palavras que lhe consigam fazer justiça. Conhecê-lo era amá-lo. Ele foi a pessoa mais iluminada e com o sorriso mais brilhante que existiu e sinto-me feliz por Deus me ter escolhido para ser sua irmã durante a sua vida extraordinária", completou.

De salientar que para já não é conhecida a causa da morte do jovem.

Reprodução Instagram, DR