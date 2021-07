Getty Images

Kate Middleton está em isolamento profilático após ter estado em contacto com uma pessoa que testou positivo ao novo coronavírus. A notícia foi confirmada pelo Palácio de Kensington, a residência oficial dos duques de Cambridge em Londres.

"Na semana passada, a duquesa de Cambridge entrou em contacto com alguém que subsequentemente testou positivo para a covid-19", começou por informar um porta-voz. "Sua Alteza Real não está a sentir quaisquer sintomas, mas está a seguir todas as diretrizes relevantes do Governo e a isolar-se em casa", acrescentou.

Recorde-se que Catherine Middleton já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no passado dia 29 de maio.