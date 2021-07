Os rumores de que Blake Shelton e Gwen Stefani teriam casado em segredo já circulavam há algum tempo e, de acordo com a imprensa internacional, o casalinho deu o nó este sábado, dia 3 de julho, numa cerimónia íntima.

Segundo o Page Six, os dois cantores subiram ao altar no rancho de Shelton, em Oklahoma, onde o artista teria construído uma capela de propósito para se casar com Gwen Stefani.

Até ao momento, nenhum dos dois partilhou qualquer fotografia do momento. Recorde-se que os dois artistas namoram desde 2015.