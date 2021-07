Reprodução Instagram, DR

Beatriz Gosta usou as redes sociais esta segunda-feira, 5 de julho, para revelar que foi diagnosticada com Covid-19. A humorista apresentou alguns sintomas no último sábado e, por isso, resolveu fazer um teste de despistagem ao novo coronavírus.



"Sábado de manhã acordei atacada, com umas tonturas que nem conseguia pegar na Luiza. Estava com dor de cabeça e eu nunca tenho dor de cabeça... estava apoquentada. Tomei um Brufen e começou a vir-me uns calores", contou através de varios vídeos partilhados na ferramenta Instastories.



"Fui fazer o teste e deu positivo, deu positivo à Covid-19. Ou seja, vou ter de ficar 18 dias em casa", confidenciou, revelando, em seguida, os sintomas que tem apresentado.



"Tenho febre, tenho uma irritação mas não chega a ser tosse e tenho tonturas e dor de cabeça", referiu, acrescentando que a filha Luiza, de três meses, não apresenta sintomas.



No final, a humorista deixou uma mensagem de alerta. "Protejam-se porque isto está bravo. Eu não sei onde é que apanhei, as pessoas com quem eu estive não têm. Fizeram o teste e não têm sintomas, nada. Não sei mesmo onde é que apanhei, por isso tenham muito cuidado porque o bicho anda aí pesado", completou.