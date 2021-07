Ana Palma protagonizou um dos momentos de maior emoção do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor? deste domingo, 4 de julho. Em conversa com a apresentadora Andreia Rodrigues, a agricultora de Serpa lembrou duas relações difíceis que teve no passado, marcadas por vício e até maus-tratos.

Nessa altura, Ana Palma teve a seu lado uma cadela que foi muito importante para si e cuja partida ainda hoje lhe dói. Veja esta conversa franca no vídeo acima!