Parece que as polémicas não têm fim. Depois da morte de MC Kevin, a viúva do cantor, Deolane Bezerra, e a mãe da filha do artista, Evelin Gusmão, envolveram-se numa troca de galhardetes nas redes sociais.

De acordo com a imprensa brasileira, a relação entre as duas mulheres nunca foi a melhor mas a discussão subiu de tom após a morte trágica do cantor.

De acordo com o colunista brasileiro Leo Dias, a troca de farpas começou após uma indireta da advogada nas redes sociais: "Pára de ser falsa, fingida e achar que o amor se compra. Para de dormir e acordar a pensar em mim. Eu não quero nada de ninguém, só o que é meu e tu sabes o que é meu. Queres que as pessoas tenham pena de ti? Porque eu não tenho", escreveu.

Evelin Gusmão não demorou a responder e reagiu também nas redes sociais revelando ainda que se Deolane se referir à sua filha a vai processar judicialmente: "Mexe comigo, mas com os meus filhos menores não".

Recorde-se que MC Kevin subiu ao altar com Deolane Bezerra semanas antes de morrer. Deixou uma filha, Soraya, de cinco anos, da antiga relação com Evelin Gusmão.