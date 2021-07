Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', está de férias em Porto Santo com os filhos e a mãe.

A blogger viajou ate à Madeira e, nas redes sociais, tem partilhado alguns momentos com a família, a quem quis proporcionar uns dias de descanso.

"A minha mãe passou os últimos anos a ser cuidadora a tempo inteiro. É um trabalho subvalorizado, muitas vezes ingrato, desgastante, que lhe consumiu saúde física e mental, mas no qual ela depositou toda a paciência e todo o amor. Porque era o amor da vida dela, e já não há muitos assim, daqueles que duram 50 anos e que são até morrer. 'Eu sei que ele estava doente, mas era a minha companhia, sempre fomos daqueles casais que faziam tudo juntos', diz-me ela", começou por dizer.

"Eu sei que está de coração partido, por isso mesmo quis muito enfiá-la num avião e trazê-la para umas férias em modo 'não mexer um dedo'. Porque ela fez tanto nos últimos tempos (mesmo que ache que não e que era só a obrigação dela), que isto é só o mínimo dos mínimos", escreveu ainda.

"Não perdeu o sentido de cuidar, agora transferiu-o para os netos, quer ser ela a dar banho, a vesti-los, a ir ao mar buscar um balde de água. Às vezes tenho de relembrá-la que tem de aprender a descansar, mas esta mulher de metro e meio é um furacão que não sabe estar sossegada. E, se calhar, é mesmo isso que a faz continuar", rematou.

Na caixa de comentários multiplicaram-se as mensagens de carinho. Recorde-se que, recentemente, Ana Garcia Martins tem passado por dias difíceis com a morte do pai e o divórcio.