Reprodução Instagram, DR

Wanda Stuart deu entrada no Hospital de Santa Maria esta quinta-feira, dia 1 de julho, depois de estar há alguns dias com dores intensas. A informação foi veiculada no Facebook da cantora esta sexta-feira, 2 de julho.

"Olá. Infelizmente por estar com dores, já havia três dias, a Wanda deu entrada nas urgências do Hospital Santa Maria, onde está desde as 18:00h de ontem", lê-se.

Na mensagem informam ainda que a artista vai ser submetida a uma operação: "Vai ser operada a uma hérnia. Esperemos que corra bem. Mandem energia positiva."