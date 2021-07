PATRICK RIVIERE

Parece que a princesa Diana tinha um gosto peculiar. Pelo menos é o que diz Edith Conn, ex-funcionária da Cruz Vermelha Britânica, que conheceu a mãe do príncipe William e do príncipe Harry num evento em 1991 na Manchester Art Gallery, em Inglaterra, e revelou um prato que a princesa comia enquanto assistia televisão.

Não o vamos fazer esperar mais tempo: "Lady Di" adorava comer "beans on toast" (feijão na torrada), um prato muito típico britânico. A mulher de 72 anos relembrou uma conversa que teve com Diana: "'O que vai fazer agora? Tem que ir para algum outro lugar?'", questionou a mulher, esperando por uma agenda cheia de compromissos de realeza da princesa.

Qual foi o seu espanto quando "Lady Di" respondeu: "'Vou para casa hoje à noite. Tenho as minhas torradas com feijão para ver 'EastEnders' [novela britânica transmitida em 1985 pelo BBC One], afirmou. Edith Conn ficou muito surpreendida com a simplicidade da princesa Diana. “Ela era tão acessível porque estava tão relaxada”, contou ainda.

A lembrança partilhada por Edith Conn foi uma homenagem ao aniversário da princesa Diana. "Lady Di" completaria 60 anos esta quinta-feira, 1 de julho.