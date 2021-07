SIC

Diogo Moreira, um dos participantes da quarta temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? esteve esta quinta-feira, 1 de julho, à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC.

O jovem agricultor falou da sua experiência no formato da estação de Paço de Arcos e comentou sua aproximação à pretendente, Ana Cristina, com quem inclusive já trocou mais de um beijo.

"Tivemos o nosso momento, levei-a um sítio especial para mim...Sinto-me muito bem com a Ana, temos muitas conversas", começou por dizer.

"É uma rapariga muito calma, está sempre no seu cantinho, mas quando tem de falar as coisas, fala", acrescentou ainda, falando sobre o que o cativa na jovem.

"Sinto sempre aquele friozinho. É provável que aconteça alguma coisa. Só o tempo o dirá e daqui para a frente logo se vê", completou.

Veja a conversa com Júlia Pinheiro no vídeo abaixo: