Esta quinta-feira, 1 de julho, é um dia especial para Charlene e Alberto do Mónaco. O casal celebra dez anos de casamento, porém a data terá um sabor agridoce para ambos. A princesa monegasca encontra-se na África do Sul onde contraiu uma infeção grave nos ouvidos, garganta e nariz, no passado mês de maio, durante uma campanha contra a caça furtiva de rinocerontes.

Após vários tratamentos e uma intervenção cirúrgica a que foi submetida, os médicos que acompanham Charlene aconselharam-na a não viajar, segundo um comunicado divulgado pela sua fundação.



“Este ano será o primeiro que não estarei com o meu marido no nosso aniversário, em julho, o que me entristece”, pode ler-se na nota.



Recorde-se que Charlene e Alberto do Mónaco trocaram alianças numa cerimónia civil a 1 de julho de 2011 e no dia seguinte deram o nó numa celebração religiosa que aconteceu no Palácio Grimaldi. Ao fim de uma década de casamento, o casal é pai dos gémeos Jacques e Gabriella, de seis anos.