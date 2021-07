1 / 3 Getty Images 2 / 3 Getty Images 3 / 3 Getty Images

A princesa Diana completaria hoje, 1 de julho, 60 anos. A data foi assinalada com a inauguração de uma estátua à sua imagem nos jardins do Palácio de Kensington, em Londres, onde o seu filho mais velho, William de Inglaterra, vive com a mulher, Kate Middleton, e os três filhos, George, Charlotte e Louis.

Apesar de viver nos Estados Unidos há mais de um ano, também o filho mais novo de Diana de Gales e Carlos de Inglaterra viajou para a capital inglesa para marcar presença neste evento recheado de emoção.

>> Com Meghan Markle longe, Kate Middleton tem papel fundamental na reconciliação de William e Harry

"Todos os dias, desejávamos que ela ainda estivesse connosco e a nossa esperança é que esta estátua seja vista para sempre como um símbolo da sua vida e do seu legado", pode ler-se no Instagram oficial do palácio, onde foi partilhada uma imagem dos dois irmãos unidos num momento tão importante, apesar de estarem de costas voltadas há meses por causa da polémica entrevista que Harry e a mulher, Meghan Markle, concederam a Oprah Winfrey.

Nesta publicação, os príncipes agradecem ainda ao autor da obra, o escultor Ian Rank-Broadley e a Pip Morrison, responsável para renovação do jardim.

>> Médico que assistiu a princesa Diana no hospital conta pormenores da noite do acidente mortal

Na estátua, Diana surge acompanhada por três crianças que simbolizam “a universalidade e o impacto geracional” do trabalho desenvolvido pela princesa.

A ‘princesa do povo’ morreu a 31 de agosto de 1997, num trágico acidente de viação em Paris, França.