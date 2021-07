Lisa Rinna está preocupada com o namoro da filha com o ex-companheiro de Kourtney Kardashian, Scott Disick.

A socialite falou sobre o assunto durante um dos episódios do reality show 'The Real Housewives of Beverly Hills', onde disse ter ficado "chocada" ao saber do romance, uma vez que Amelia Gray Hamlin terá contado que eram "apenas amigos".

"Ela tem 19 anos e ele 37 e três filhos", começou por dizer. "Apenas conheço o Scott Disick das Kardashians, sendo que ele esteve com a Kourtney, não casado. Têm três filhos. Oh, meu Deus", continuou.

Recorde-se que Amelia e Scott estão juntos desde outubro de 2020. Nas redes sociais, Amelia já assumiu a relação com várias fotografias e declarações públicas de amor.