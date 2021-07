Getty Images

Mãe de Amanda, de 13 anos, fruto da relação com Enrique Martín-Llop, Telma Ortiz prepara-se para repetir a experiência da maternidade. Aos 47 anos, a irmã da rainha Letizia de Espanha está grávida pela segunda vez e, de acordo com o site de celebridades Vanitatis, a monarca está radiante com a notícia.

O bebé é fruto do atual casamento de Telma Ortiz com o advogado irlandês Robert Gavin Bonnar e deverá nascer no final do ano.