Inês Castel-Branco, de 39 anos, esteve infetada com o novo coronavírus e o filho, Simão, de dez anos, acabou também por contrair o vírus. “Apanhei, não passei bem, fui à cama, o meu filho não teve sintomas. Não infetei mais ninguém da minha família sem ser ele”, começa por explicar a atriz ao Jornal de Notícias, adiantando que ficou “sem olfato e sem paladar durante duas semanas”. Embora não tenha sido fácil, Inês Castel-Branco acredita que, “no geral”, teve “sorte”.

“Sou fumadora e, no início, havia pouca informação sobre o vírus, o que me deixava com muito medo. Agora, perdi-o, mas ganhei respeito. Há que ter cuidado”, alerta a artista.

Recorde-se que, no ano passado, quando o país parou por causa da Covid-19, a filha de Luísa Castel-Branco se mudou para o Alentejo durante cinco meses com Simão e admite que, nessa altura, “estava bastante assustada”. Ainda assim destaca os aspetos positivos do confinamento: “Aprendi a viver mais devagar e a tentar escamotear a situação ao meu filho”.