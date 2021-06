Reprodução Instagram, DR

Paula Neves está prestes a começar um nova fase e parece estar bem entusiasmada.

A atriz vai mudar de casa e, por enquanto, está a viver numa autocaravana. Isto porque a casa que deve estrear em breve ainda não se encontra própria para habitação.

Uma aventura que parece estar a ser bem divertida, segundo conta na publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Já no sítio novo, mas enquanto a própria da casinha não fica pronta, vive-se na autocaravana. Third week and counting...

É uma espécie muito literal de ‘vá para fora cá dentro’", escreveu na legenda da foto que pode ver abaixo.