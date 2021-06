Reprodução Instagram, DR

Luís Figo e Helen Svedin celebraram recentemente duas décadas de casamento e, nas redes sociais, o antigo craque do futebol não quis deixar passar em branco a data.

No Instagram, Figo publicou várias imagens antigas, numa delas onde surge com a companheira no dia de casamento. Na legenda, deixou-lhe uma declaração de amor.

"Por muitos mais anos juntos. Amo-te", pode ler-se na descrição.

