Facebook

Maria João Abreu morreu no passado dia 13 de maio, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma cerebral. Desde então muitas têm sido as homenagens prestadas por familiares, amigos e fãs. Agora, o Teatro Politeama, Filipe La Féria e a Rádio Renascença uniram-se para fazer algo especial: leiloaram um fato usado pela atriz numa peça de teatro.

As informações do gesto solidário foram partilhadas por Filipe La Féria na sua conta de Facebook:

"Fato usado pela atriz Maria João Abreu protagonista na comédia “A Rainha do Ferro Velho”, que estreou no Politeama em 2004. Fato composto por três peças: calças pretas, camisa bege com bordados e corpete de seda selvagem com saia comprida

Este fato foi uma oferta do encenador Filipe la Féria para o propósito deste leilão. A família juntou-se a este leilão apoiando esta doação.

Este leilão solidário faz parte da iniciativa da Renascença “Três Por Todos“ que decorreu dias 16, 17 e 18 de junho. Foram três dias de emissão em que As Três da Manhã e toda a equipa da Renascença chamaram a atenção da sociedade para a necessidade de ajudar financeiramente os profissionais do espetáculo fortemente afetados pela pandemia", lê-se.

No site do leilão, que entretanto já está fechado, pode-se ver que teve uma base de licitação no valor de 350 euros. A receita reverte a favor da União Audiovisual, que foi bastante afetada pela pandemia.

DR