Joe Berardo foi detido esta terça-feira, dia 29 de junho, por suspeita de burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais no âmbito de uma investigação aos créditos ruinosos feitos na Caixa Geral de Depósitos (CGD). Como tal, o Bloco de Esquerda recordou uma das polémicas declarações do empresário durante a sua audição no Parlamento, a 10 de maio de 2019, na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão do banco.

"Pessoalmente não tenho dívidas, tenho tentado ajudar. Claro que não tenho dívidas", afirmou na altura o empresário madeirense, que chegou a estar na lista dos mais ricos do país.

Uma resposta à questão colocada por Mariana Mortágua que o confrontou por causa das dívidas ao banco público. A deputada do BE perguntou a Joe Berardo o porquê de "não pagar o empréstimo à banca ou dar a garantia que aparentemente foi dada aos bancos quando fez um acordo de renegociação em 2008 e reiterou em 2011".