Reprodução Instagram, DR

Este ano assinala o 10º ano desde a morte trágica de Angélico Vieira. O ator, que tinha 28 anos, morreu num aparatoso acidente de carro, em 2011.

Têm sido várias as homenagens nas redes sociais. Rita Pereira, que manteve uma relação amorosa com o ator durante algum tempo, fez várias homenagens - ora recorde aqui.

E aproveitou também a data para rever os amigos: Cifrão e Paulo Vintém, que conheceu na mesma altura que conheceu Angélico: durante as gravações da série juvenil, Morangos com Açúcar.

Na publicação que fez nas redes sociais, a atriz sublinhou a importância de estar junto dos amigos por volta desta data.

"O tempo passa, as circunstâncias alteram-se, nós vamos mudando, mas a verdadeira amizade permanece sempre igual. É verdade que estamos juntos menos vezes do que desejaríamos, mas o mais importante é a sinceridade do sentimento que nos liga. Hoje este abraço foi muito importante. Adoro-vos", escreveu na legenda da foto que pode ver abaixo.

Nos comentários, fãs e amigos desfizeram-se em elogios: "É tão bom ver que o tempo passa e vocês continuam com essa cumplicidade", "Tão bom ver-vos juntos!!", "Lindos".

Reprodução Instagram, DR